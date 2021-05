Froome kent last aan borstkas en is eerlijk over moeizame weg: "Nog veel werk op de plank, het is een lang proces"

Het blijft zwoegen voor Chris Froome om verder te timmeren aan die weg terug naar de top. Sinds zijn val tijdens de Dauphiné van 2019 is hij nooit echt meer de oude geweest en ook in de Ronde van Romandië kende de Brit de voorbije week een vrij anonieme passage.

"Het is een lastige koersweek geweest", vertelt Froome aan ProCycling. "Ik begon de laatste dagen wat last te krijgen aan mijn borstkas. Het was gewoon kwestie van de koers uit te rijden en dan vooruit te kijken. Het was een goed koersblok, gewoon om de intensiteit in de benen te krijgen. Ik ben blij om deze koers in de benen te hebben."

Ik hoop gewoon om progressie te maken

Al kan dat niet verbloemen dat Froome en zijn entourage ondertussen wel op wat meer hadden gehoopt. "Er ligt nog veel werk op de plank. Ik ga een hoogtestage doen en dan is het hopelijk op naar de Dauphiné. Ik hoop gewoon om progressie te maken en natuurlijk weer aan te knopen met mijn niveau van vroeger. Ik weet niet wanneer dat zal zijn."

Ondertussen zouden er toch al tekenen van beterschap te zien moeten zijn. Die blijven voorlopig echter achterwege. Toch blijft Froome het bereiken van dat topniveau voor ogen houden. "Het is een lang proces. Ik ga blijven werken zo hard als ik kan en hopelijk kan ik er geraken."