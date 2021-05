Selectie Quick-Step bekend, Evenepoel maakt comeback in Giro: "Blij om terug te zijn"

Deceuninck-Quick-Step mag zich gaan opmaken voor de Giro d'Italia, de Belgische wielerploeg maakte zijn selectie alvast bekend. Opvallend: onze landgenoot Remco Evenepoel keert terug sinds zijn zware val in de Ronde van Lombardije.

Evenepoel is blij dat hij weer na zo’n lange tijd eindelijk terug koersen mag gaan rijden, dat liet de jonge Belg weten via zijn ploeg: “Ik heb hard naar dit moment toe gewerkt, ik heb het gevoel dat ik wel klaar ben voor het echte werk. Het is mijn eerste koers sinds augustus vorig jaar, het is even afwachten hoe mijn lichaam reageert. We kijken van dag tot dag en van koers tot koers hoe het loopt. Ik ben wel gewoon enorm blij om terug te zijn”, aldus Remco Evenepoel.

Verder is ook de Portugees João Almeida er terug bij. Almeida reed vorige editie van de Giro 15 dagen in het roze en hoopt dit jaar terug een rol van betekenis te kunnen spelen.

De andere namen in de selectie van Deceuninck-Quick-Step zijn: Rémi Cavagna, Mikkel Honoré, Iljo Keisse, James Knox, Fausto Masnada en Pieter Serry.