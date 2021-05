Hinault vindt het lastig Giro-favoriet aan te duiden: "Een jongen als Evenepoel heeft nog niet gereden..."

Voor Bernard Hinault is het geen evidentie te voorspellen wie de Giro gaat winnen. Een Evenepoel die nog geen koers in de benen heeft, het is ook voor hem een moeilijk in te schatten factor. De vijfvoudige Tourwinnaar ziet niet meteen een renner die er bovenuit steekt.

"Het is moeilijk om voor de start een favoriet aan te duiden. Een jongen zoals Remco Evenepoel heeft nog niet gereden, iemand als Egan Bernal heeft de laatste tijd niet al te veel gereden. Het is dus moeilijk om te zeggen wie favoriet is", waagt Hinault zich in een gesprek met Cyclism'Actu niet aan een voorspelling.

Een verrassing durft hij ook niet uitsluiten. "Het ligt in de aard van de koers dat bepaalde renners gaan doorbreken en er is misschien een renner die de anderen kan domineren op de aankomsten bergop. Maar op dit ogenblik is er geen enkel element dat aangeeft dat er een favoriet is voor de Ronde van Italië. Er zijn verschillende kanshebbers."

BARDET FRANSE HOOP

In Frankrijk hoeven ze niet te hopen op Pinot, want die komt niet aan de start. Wel van de partij: Romain Bardet. Niet voor AG2R dit jaar, wel voor DSM. "We zullen zien wat de uitslag is aan het einde van de Ronde van Italië. We hebben hem daar nog nooit in actie gezien, dus het is moeilijk om te zeggen of hij er zal staan of niet. We zullen zien of het hem goed gedaan heeft om van ploeg te veranderen."