Koersbus wakkert straks WK-vuur aan en Museeuw bracht al bezoekje: "Hype rond Evenepoel en Van Aert"

Niet schrikken als u deze zomer de koersbus tegenkomt. Dat zal een soort mobiel museum zijn met materiaal in rond de wereldkampioenschappen wielrennen. Zo zal de wielerliefhebber warm gemaakt worden voor het WK wielrennen in België in september.

Het is een initiatief van het museum KOERS in Roeselare om met een koersbus vol objecten gelinkt aan het WK in juli door het land te trekken. De koersbus zal tussen 11 juli en 21 juli halt houden in 20 steden en gemeenten. Wielerliefhebbers zullen het museum op wielen dan gratis kunnen bezoeken op die plaatsen.

Johan Museeuw deed het al een keertje. "Je voelt nu al de hype van het WK in België. Deze bus is het begin van de hype", zo verwoordt Museeuw het bij Sporza. "Op een coronaveilige manier zal de tentoonstelling bij de mensen gebracht worden. Een mooi initiatief."

MEERDERE AANVRAGEN

Er hadden ook andere acties dan deze kunnen plaatsvinden. "De laatste weken hebben meerdere mensen een aanvraag ingediend om iets te mogen organiseren voor het WK wielrennen. Dat heeft ook te maken met de hype rond Evenepoel en Van Aert, 2 renners die het WK in eigen land kunnen winnen."

Museeuw ondervindt nog altijd de waarde van zijn eigen wereldtitel in 1996 in Lugano. "Zelf heb ik na mijn carrière gemerkt dat een WK boven de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix staat. Als oud-wereldkampioen word je geregeld uitgenodigd. Als oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix is dat veel minder."