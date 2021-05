Merlier droomt stiekem van ritwinst in Giro en wil ook graag nog naar Tour: "Ga Groenewegen niet scheef bekijken"

In de sprints die hij dit jaar afwerkte, leek Tim Merlier wel een TGV. Kan hij het ook in de Giro? Merlier maakt zich op voor zijn debuut in een grote ronde. Wie weet gaat hij er dit jaar wel twee rijden. Een succes in de Giro zou alvast zoet smaken.

"Stiekem droom ik van ritwinst", omschrijft Merlier in HLN zijn verwachtingen voor de Giro. "Maar ik ga voorzichtig blijven en geen grote uitspraken doen. Ritwinst moet altijd de doelstelling zijn. Waarmee niet gezegd is dat dit ook gaat lukken."

In principe zijn er in de eerste anderhalve week 4 sprintkansen, maar Merlier is op zijn hoede. "Zo'n Italiaans roadbook kan verschillen met hoe het parcours echt is. Daar heb ik mij vorig jaar in mijn eerste Tirreno-Adriatico serieus aan mispakt." In de Tirreno van dit jaar keek Merlier zich de ogen uit, want hij werd omringd door de beste sprinters ter wereld. "Op het einde van de Tirreno ging het al een stuk beter wat dat betreft."

GROTE RONDE LEEFT VEEL MEER

Het begint bij hem wel te dagen hoe groots een grote ronde juist is. "Een grote ronde, dat leeft veel meer dan een rittenkoers van een week. Dat merk ik op de social media en in mijn dagelijkse contacten met de mensen. Het heeft iets. Voor mij is het een extra bron van motivatie."

Ook aan de start in de Ronde van Italië: Dylan Groenewegen. "Hij zal goed zijn, denk ik. Ik ga hem niet scheef bekijken. Natuurlijik is hij in die sprint in Polen van zijn lijn afgeweken. Maar hij heeft dat niet gedaan om iemand te laten vallen. En zeker niet met die gevolgen. Groenewegen heeft een schorsing gekregen en hij heeft ze uitgezeten. Hij mag weer koersen en voor mij is hij nu een concurrent als alle andere."

TOUR-DEELNAME BEKIJKEN NA GIRO

Het hoeft niet per se bij de Giro te blijven wat het groterondewerk betreft voor Merlier dit jaar. "Ik wil erg graag naar de Tour gaan. Daar is ook al over gesproken met de ploegleiding. De afspraak is dat we dat na de Giro bekijken. Eerst zien of ik die wel goed kan verteren. Ik ga nu niet beginnen roepen dat ik naar de Tour wil."