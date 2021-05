Trek-Segafredo ontkent dat het rond is met nummer 2 uit Giro van 2020: "Begrijp niet waar het vandaan komt"

Welke kant gaat het op met Trek-Segafredo de volgende jaren? De ploeg werd al gelinkt aan de nummer 2 uit de Giro van vorig jaar, Jai Hindley. Teambaas Luca Guercilena ontkent dat het team rond is met Hindley en gaat ook in op enkele andere zaken.

"Ik begrijp niet waar het vandaan komt", zegt Guercilena bij Cyclingnews over de geruchten over een akkoord met Hindley. Het contract van de Australiër loopt eind dit jaar af bij DSM. "Er is geen link met ons. We hebben met de makelaar in kwestie gesproken over de renners die einde contract zijn, maar er is geen overeenkomst en we hebben het zelfs nog niet gehad over onderhandelingen. Ik begrijp het niet."

Momenteel heeft Trek-Segafredo minder dan twaalf renners onder contract liggen voor volgend jaar. Eén van de huidige renners met wie de overeenkomst afloopt, is Vincenzo Nibali. "We zullen met Vincenzo praten na de Giro. Het is aan hem als hij volgend jaar nog wil koersen. Het gaat om zijn motivatie. Hij moet de vrijheid hebben om te beslissen of hij wil doorgaan."

STUYVEN BIJ VASTE KERN TREK-SEGAFREDO

Guercilena benadrukt tegelijkertijd dat de ploeg tevreden is over een bepaalde kern van renners. "We hebben een groep renners voor de volgende jaren waar we een lange periode in geïnvesteerd hebben zoals Jasper Stuyven, Mads Pedersen, Bauke Mollema en Ciccone."