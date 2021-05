VOORBESCHOUWING: opvolger voor Remco Evenepoel gezocht in minder sterk deelnemersveld

Het was vorig jaar één van die rittenkoersen die Remco Evenepoel zo indrukwekkend naar zijn hand zette in het eerste deel van het seizoen: de Ronde van de Algarve. Evenepoel had in de Algarve aan het einde 38 seconden voorsprong op Maximilian Schachmann.

Dit jaar werd de Ronde van de Algarve uitgesteld door het coronavirus en staat het op het programma in de week dat ook de start van de Giro lonkt. De Ronde van de Algarve gaat door van woensdag 5 tot zondag 9 mei. Terwijl ze er op 8 mei aan beginnen in de Ronde van Italië. Met automatisch als gevolg een minder sterk deelnemersveld in de Algarve.

EDITIE ONDANKS ONGELUKKIGE TIMING

Jammer voor de vijfdaagse rittenkoers, maar ze vinden het in Portugal wel nog de moeite waard om de wedstrijd te organiseren. Dat geeft sterke renners die niet naar de Giro gaan en niet meteen nood hebben aan een rustpauze de kans om in een mooie wedstrijd toch voor de overwinning te gaan. We zetten de voornaamste kandidaten op een rijtje.

Lennard Kämna won dit jaar al een etappe in de Ronde van Catalonië. Bergop mogen we zeker mooie dingen verwachten van de Duitser. Heeft in de Algarve de kans om voor het eerst in zijn carrière een etappewedstrijd op zijn naam te schrijven.

RUI COSTA DE HOOP VAN HET THUISLAND

Rui Costa kent met zijn 34 lentes het klappen van de zweep. Die extra punch is er misschien niet altijd, maar eindigde in Romandië toch maar net buiten de top tien. Door de afwezigheid van veel klassementsmannen kan de Portugees in eigen land een pak opschuiven naar voren. Aan de motivatie zal het sowieso niet liggen.

Jhonatan Narváez is een bijtertje en kan ook wel stevig uit de hoek komen op de klimmetjes die niet al te zwaar zijn. Staat hij na de tweede rit met aankomst op Alto da Foia vooraan, zal hij nog moeilijk daar weg te slaan zijn. Nog een opvallende naam op de startlijst: Kasper Asgreen. Die heeft vooral de tijdrit op zaterdag aangeduid, maar kan ook op hellingen zoals we weten zijn mannetje staan.

ONZE STERREN VOOR RONDE VAN DE ALGARVE:

*** Rui Costa - Lennard Kämna

** Jhonatan Narváez

* Kasper Asgreen