Ardense Pijl kan niet doorgaan en zo zien Lotto-jongeren start van hun seizoen weer uitgesteld

De Ardense Pijl is een 1.2-koers door de omgeving van Stavelot. De meeste deelnemers aan de Belgische eendagskoers zouden profs zijn, maar er was ook plek voor elite zonder contract en U23-renners. Daardoor valt de wielerwedstrijd echter niet onder de momenteel toegelaten sportevenementen.

Ook bij Lotto Soudal zijn ze ingelicht over de afgelasting van de Ardense Pijl. Lotto was van plan om deel te nemen met zijn Development Team. Door de annulatie van de wedstrijd zien de jongeren van Lotto Soudal hun seizoensstart opnieuw uitgesteld. Harm Vanhoucke - inmiddels één van de talenten in de WorldTour-ploeg van Lotto - won de koers nog in 2017.

