Ineos-sprinter Hayter is klimmers de baas en overtreft ook eigen verwachtingen: "Dacht dat ik schade moest beperken"

Wat een geweldig talent is Ethan Hayter toch. Daar hebben we het laatste nog niet van gezien. Met de vingers in de neus reed de jonge Brit beter naar boven in de Ronde van de Algarve dan het gros van de klimmerstypes. Om het dan ook nog eens magistraal af te maken.

En dat in zijn tweede jaar als prof. "Het is mijn derde overwinning. Ik heb dit jaar ook al gewonnen in de Coppi e Bartali. Ik wist dus dat ik goed was. Ik dacht wel dat ik in deze rit de schade moest beperken, dat was mijn doel. Om dan te winnen, is heel speciaal. Het kan niet beter zijn."

Ik keek rond me en zag dat de rest kapot zat

Het was ook uitstekend teamwork. "De ploeg zat de hele dag in perfecte positie. Op de klim was het perfect voor mij, het was meestal wind op kop. Ik kon volgen in het wiel. Ik probeerde me wat weg te stoppen. Sosa en Sergio Henao volgden de aanvallen. Ik keek rond me en zag dat de rest kapot zat. Ik ging dus zelf aan en ging volle bak."

Met het gekende resultaat: ritwinst en de leiding in het klassement. Wat zijn nu de verwachtingen voor de rest van de Ronde van de Algarve? "Ik zou graag een goede tijdrit rijden. Daar keek ik vooraf ook naar uit."