Trainer Evenepoel duidt grootste vraagteken aan en acht Remco geen topfavoriet in eerste tijdrit

Het roze pakken in de tijdrit zaterdag: het moet Remco Evenepoel toch wel een beetje bezighouden. Dat is immers het geval bij iedereen die een stukje kan tijdrijden. Al schuwen ze bij Deceuninck-Quick.Step de favorietenrol voor de tijdrit in Turijn. En voor de rest van de Giro.

Naast Remco Evenepoel zelf is ook zijn trainer Koen Pelgrim dezer dagen een druk gesolliciteerd man. Ook in HLN komt Pelgrim aan het woord en antwoordt hij meteen op de vraag of Remco de Giro kan winnen. "Als je start, kan je ook winnen." Het is eerder een aanhaling van de theorie dan dat hij er ook echt vanuit gaat.

HUIDIGE WAARDEN IN ORDE

"We hebben géén concrete doelen gesteld. We starten, willen competitief zijn." Pelgrim nuanceert dit zogezegd grote moment in de loopbaan van Evenepoel. "Hij staat nog maar in het begin van zijn carrière - straks wachten de Spelen nog. Vergeleken met het verleden zijn Remco's huidige waarden in orde. Maar dat zeggen we enkel op basis van trainingen - een koers is altijd anders."

Wat kan zijn ploeg wel en niet inschatten? "We weten wat zijn vorm is. Niet hoe hij zal reageren op de omstandigheden." Maar goed: tijdrijden zal hij niet verleerd zijn. Dat mag Evenepoel dan zaterdag meteen tonen. "Een langere tijdrit zou beter geweest zijn voor zijn kansen. Remco is meer de man van de lange inspanning, minder van de explosiviteit. Hij zal niet de grote favoriet zijn."

DRIE WEKEN KOERS

Al zet Pelgrim wel de deur op een kier. "Maar een Remco in goede conditie... Die kan overal meedoen." Die tijdrit is nog maar het begin van een avontuur van drie weken. "Dat is het grootste vraagteken. Hoe verteert hij die drie weken? We weten dat Remco in korte rittenkoersen niet verzwakt na dag vijf of dag zeven. Alleen: drie weken is een ander paar mouwen."