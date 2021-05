VOORBESCHOUWING: mengt Thomas De Gendt zich in debatten om bergklassement?

Een grote ronde, dat is ook het habitat van Thomas De Gendt. Doet De Gendt in het bergklassement van de Giro van zich spreken? Wat in de Vuelta van 2018 kon, moet in de Giro van 2021 toch ook kunnen? Ook de bergkoning van vorig jaar is mogelijk weer een belangrijke klant.

Een bergklassement is vaak het moeilijkste te voorspellen klassement. Want wie zet juist zijn zinnen op de bergtrui? Er zijn er enkelen die daar vooraf wel willen gaan. En dan zijn er ook renners die na een paar ontsnappingen ineens in dat klassement vooraan staan en er plots toch werk van willen maken. Daarnaast zijn er ook nog de klassementsmannen die er zonder dat het de bedoeling is soms voor in aanmerking komen.

Thomas De Gendt is vaak wel bij diegenen die wel te vinden is voor meerdere lange ondernemingen tijdens een grote ronde om zo een gooi te doen naar het bergklassement. Dat deed hij overigens ook vorig jaar: De Gendt eindigde derde in het nevenklassement. Enkel Girowinnaar Geoghegan Hart en Ruben Guerreiro moest de renner van Lotto-Soudal voor zich dulden.

© photonews

Diezelfde Guerreiro had in de editie van 2020 nog wel een aardige bonus. Gezien die voorsprong is de Portugees wellicht weer kandidaat nummer 1 om opnieuw de bergtrui mee naar huis te nemen. In de Ronde van de Alpen was de man van EF Education-Nippo ook bij de beste tien renners. De conditie is dus zeker goed genoeg. Giovanni Visconti was vorig jaar ook een tijdje in de running.

Daarnaast zijn er dus ook nog een resem anderen die voor dit klassement in aanmerking kunnen komen. Ben O'Connor is een hele solide renner die zoiets misschien ook wel tot een goed einde kan brengen. In de Ronde van Romandië zagen we een goede Simon Pellaud. In de Ronde van de Alpen ging Cepeda dan weer de strijd aan met de betere klimmers.

En wat te denken van Romain Bardet? Een bergtrui kan een eerste mooie verovering zijn sinds zijn overstap naar DSM. Een Edet kan via een ontsnapping ook voorin in het klassement komen. Ciccone is in staat om zo een rit te winnen en pardoes de bergtrui erbij te krijgen. Evenzeer kan het dat die om de schouders van klassementsmannen als Bernal en Yates belandt.

ONZE STERREN VOOR HET BERGKLASSEMENT IN DE GIRO:

**** Ruben Guerreiro

*** Thomas De Gendt

** Romain Bardet - Jefferson Cepeda - Ben O'Connor - Simon Pellaud - Giovanni Visconti

* Egan Bernal - Nicolas Edet - Felix Großschartner - Simon Yates