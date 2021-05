Bernal koos voor opvallende voorbereiding: "Was enthousiast voor Strade, zeker dat we goede beslissing namen"

Egan Bernal heeft als voorbereiding op de Giro een pad gekozen die wel meer renners dit jaar kiezen, maar toch lang niet evident is. De Colombiaan heeft al enige tijd geen koers meer gereden en heeft zich klaargestoomd op hoogtestage in zijn thuisland.

In de eerste maanden van het jaar heeft Bernal wel al sterke resultaten neergezet, met bijvoorbeeld een podiumplaats in de Strade Bianche. In Tirreno-Adriatico was de voormalige Tourwinnaar, maar had hij het bij momenten toch moeilijker. "Ik was enthousiast voor de Strade, want dat is een koers die ik al een paar jaar wil winnen. Voor de Tirreno had ik geen specifieke training gedaan", legt hij het verschil uit.

Dat laatste kwam meer door fysiek ongemak dan dat het een bewuste keuze was. "Door de pijn aan de rug kon ik toen geen lange klimritten doen op training. Ik wist dus dat ik op mijn limieten zou zitten. Ik was naar de Tirreno gegaan met de intentie om te trainen en de conditie te verbeteren. Het plan was daar om Thomas te helpen in het klassement."

GENOEG GEKOERST IN EERSTE SEIZOENSDEEL

Op een gegeven moment werd dan het besluit genomen om geen extra wedstrijden meer te rijden en zonder voorbereidingskoers naar de Giro te gaan. "Ik ben zeker dat we de juiste beslissing namen. Ik heb genoeg gekoerst in het eerste deel van het seizoen. Ik ben dan op hoogtestage gegaan. Ik had dat nodig op dat moment."

© photonews

De aanloop is nu achter de rug: de Giro staat op het punt om te beginnen. In Turijn, niet zover van Piemonte en dat is nog altijd een beetje de tweede thuis van Bernal na zijn periode bij de Italiaanse ploeg Androni Giocattoli-Sidermec. "Ik heb vijftig kilometer van hier geleefd. Ik ken de wegen en heb vele vrienden in dit gebied. Ik ga zeker veel mensen zien die ik ken en ben blij hier te starten."

DEELS LOCAL BOY

Ook parcourskennis kan een cruciale factor zijn en als local boy voor een deel is Bernal zeker niet in het nadeel. Ook ging hij als ware professional uiteraard ook verkennen. "We hebben de verkenning gedaan van twee ritten: de 'Strade Bianche-rit' en de etappe naar de Alpe di Mera."

© photonews

Waar kan er straks het meeste tijdsverschil aangericht of opgelopen worden? "We moeten klaar zijn vanaf de eerste rit", stelt Egan Bernal duidelijk. "De Giro is een unieke koers. Je kunt gemakkelijk tijd verliezen in alle ritten. Ook in de gemakkelijk ogende ritten kun je 10-15 seconden winnen of verliezen. Het is het beste voor mij dat de langste etappes op het einde komen, maar je moet alert zijn vanaf de eerste rit."