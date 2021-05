Evenepoel maakt zijn comeback: "Het heeft te lang geduurd, ik sta scherper dan ooit"

Evenepoel maakt zijn comeback, en is er volledig klaar voor. Het is niet alleen de comeback van de jonge Aalstenaar, maar meteen ook zijn debuut in een eerste grote ronde. Een spannend moment dus voor de 21-jarige, die misschien direct iets kan betekenen in de proloog...

De eerste etappe in de Giro is een tijdrit van 8,6 kilometer, ideaal dus voor Remco Evenepoel om te testen waar hij nu effectief staat. Ook voor de buitenwereld zal snel duidelijk worden of onze landgenoot iets kan betekenen in het eindklassement. Evenepoel zelf staat in ieder geval scherper dan ooit, dat zegt hij in een interview met Sporza. “Het heeft lang geduurd, te lang. Het voelt goed om terug te zijn en ik heb er zin in. Ik heb ook nog nooit zo scherp gestaan, ik weeg momenteel 60,5 kilogram. Voor de rest heb ik al terug normaal kunnen trainen. Ik heb het parcours van morgen tijdens de proloog nog niet verkend, dat ga ik de ochtend voor de wedstrijd pas verkennen”, aldus Remco Evenepoel.