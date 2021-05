Evenepoel heel blij en merkt tijdswinst ten opzichte van klassementsmannen op: "Stond met tranen op het startpodium"

Wat was het heerlijk om Remco Evenepoel weer in een koers actief te zien. Zelf ervaarde hij veel mooie emoties op de eerste dag van de Giro. Het deed hem echt wel iets om op dat startpodium te staan, klaar voor zijn comeback. Die verliep ook beter dan hij had kunnen dromen.

"Ik stond met tranen in de ogen op het startpodium. Ik voelde me heel emotioneel. Het was een lange weg en om dan zo in de Giro terug te komen: dat had ik niet verwacht. Meteen een top tien, daar ben ik trots op. Daar had ik vooraf niet van durven dromen. Een korte tijdrit is normaal niet iets waar ik heel goed in ben. Ik ben heel blij met deze goede start", vertelde Evenepoel na zijn eerste inspanning in een koers sinds lang in Turijn.

Wat was de mindset waarmee hij zijn tijdrit aanvatte? "Ik dacht niet aan winnen of de roze trui. Ik wilde gewoon genieten en opnieuw de pijn voelen. Dat is zeker gelukt. Zevende, dat is geweldig. Ik stel vast dat ik ondanks mijn gewichtsverlies mijn tijdritcapaciteiten niet verloren heb."

OPLETTEN VOOR LEKKE BAND

Een ander pluspunt: niets ongewenst voorgehad onderweg. "Het parcours lag er niet echt veilig bij. Het was altijd opletten om niet plat te rijden of een verkeerde beweging te maken." Ook de beleving tijdens die acht kilometer was top. "Het was leuk om het publiek te horen roepen. Ik had kippenvel."

© photonews

Ook met het oog op het klassement werd er meteen een goede zaak gedaan. "João Almeida en ik hebben het uitstekend gedaan. We hebben al twintig seconden gepakt op enkele favorieten. Dat is een grote bonus op zo'n korte tijdrit. We moeten nu proberen de eerste tien dagen zonder problemen door te komen. Ik denk dat de eerste afspraak voor het klassement binnen drie dagen is."

PERFECTE START

Er is bij Evenepoel geen enkele twijfel over hoe ze het met hun tweetjes gaan aanpakken. "We gaan doen waar de Wolfpack voor staat: mekaar zo veel mogelijk helpen, in goede en slechte dagen. Het is een perfecte start voor onze ploeg." Tot slot had hij ook nog enkele mooie woorden over voor ritwinnaar Filippo Ganna. "We weten dat Filippo de sterkste is in dit soort korte tijdritten. Er is niets tegen te doen."