Filippo Ganna een klasse te sterk en opent zoals vorig jaar Giro met zege, Evenepoel mooi in top tien bij comeback

Filippo Ganna heeft bij de start van de Giro gedaan wat hij ook vorig jaar deed: domineren in het tijdrijden. Recent leek het wat minder te gaan met Ganna, maar de man van Ineos veegde alle twijfels weg. Voorts stond de tijdrit in Turijn vooral in het teken van de comeback van Remco Evenepoel.

Victor Campenaerts was aan de finish nipt sneller dan David Dekker, die voortvarend was begonnen en wiens tijd aan het eerste tussenpunt lang bovenaan zou blijven staan. Niet dus aan de finish. Campenaerts zat ook niet lang in de hot seat en zou niet bij de eerste twintig eindigen.

AFFINI DE BESTE VAN JUMBO-VISMA

De prestatie van Dekker was wel een teken van nog veel straffers van Jumbo-Visma. Eduardo Affini ging nog drie seconden sneller dan Tobias Foss. Die had op zijn beurt voor een grote verrassing gezorgd door vier seconden rapper te rijden dan Rémi Cavagna. Na zijn tijdritzege in de Ronde van Romandië was de Fransman van Deceuninck-Quick.Step toch een grote kandidaat voor winst.

Cavagna zal niet zijn beste dag gehad hebben, want zijn teamgenoot Almeida was ook nipt sneller. De Portugees was zo al een eerste mogelijke klassementsman die het prima deed en datzelfde kon ook gezegd worden van Vlasov. Het tijdrijden is anders zijn specialiteit niet, maar de Russische klimmer lijkt klaar voor een goede Giro.

PUIKE TERUGKEER IN DE KOERS VAN EVENEPOEL

Dan was het stilaan uitkijken naar hét moment waar iedereen naar uitkijk: het van het startpodium rijden door Evenepoel. Hij liet tijdens de tijdrit ook zien dat hij er klaar voor is de voormalige Europese kampioen tijdrijden zou net niet de tijd van ploegmaats Almeida en Cavagna halen. Evenepoel kwam uit op een zevende tijd: zeer verdienstelijk als je weet dat hij er zo lang tussenuit was.

© photonews

Vlak na Evenepoel ging Ganna van start en die maakte weer indruk zoals bij zijn beste prestaties van vorig jaar. Aan het tussenpunt deed de wereldkampioen tijdrijden 2 seconden beter dan Affini. Aan de finish smeerde Ganna zijn landgenoot zelfs nog een tiental seconden aan.