Kasper Asgreen verbreekt record Evenepoel en knalt naar tijdritzege in Algarve

Remco Evenepoel had in 2020 een record verwezenlijkt in de Ronde van de Algarve. Kasper Asgreen, zijn teamgenoot bij Deceuninck-Quick.Step, is degene die dat nu in handen heeft. Er stond geen maat op Asgreen in de tijdrit in de Algarve.

Vorig jaar had Remco Evenepoel de tijdrit van de Ronde Algarve gewonnen en zo was hij toen ook meteen zeker van eindwinst. In de editie van dit jaar valt de tijdrit in Lagoa op de laatste dag. Benjamin Thomas toonde dat hij ook wel een aardig stukje kan tijdrijden: de Fransman verbrak het record van Evenepoel op dat parcours met een tijd van 24 minuten en 1 seconde over 20,3 kilometer. Toch zou dat niet de snelste tijd zijn. Kasper Asgreen deed er nog negen seconde af en was zo rijp voor ritwinst. De Deen zorgde voor grote verschillen, niemand kwam nog in de buurt van zijn tijd. Het ging natuurlijk ook om het klassement. Bij Ineos grepen ze zich wellicht even naar de haren: leider Hayter maakte op hoge snelheid een schuiver. HAYTER ONDANKS VAL NOG IN HET GEEL Ondanks zijn wonden sprong Hayter weer op de fiets en werkte hij op karakter nog zo snel mogelijk de tijdrit af. Het lukte hem zelfs nog om het geel te behouden, met een voorsprong van een tiental seconden.