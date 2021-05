Victor Campenaerts nodigt u uit om samen met hem de opwarming te doen voor tijdrit van de Giro

Zelden zo weinig gepraat over Victor Campenaerts voor aanvang van een tijdrit als nu. In de Giro krijgt Campenaerts de kans om te bewijzen dat hij nog altijd aardig tegen de klok kan rijden. En ook een leuk aspect: wie wil kan hem vervoegen tijdens zijn opwarming.

Virtueel althans. Victor Campenaerts gaat vlak voor hij op het startpodium plaatsneemt, zijn opwarming voor de tijdrit in Turijn doen op het virtuele platform Zwift. Dat is meteen ook een uitnodiging richting alle wielerfans wereldwijd om met hem mee te doen.

"Zwift is voor veel mensen een platform geworden voor interactie met vrienden en om actief te blijven ondanks de beperkingen door de pandemie. Als prof heb ik het platform ook helemaal omarmd als trainingsmiddel. Ik heb dus beslist om voor aanvang van de Giro de fans op te zoeken die voor ons van thuis supporteren", verklaart Campenaerts zijn initiatief.

NA OPWARMING TIJDRITPARCOURS UIT 2019 BESCHIKBAAR

"Ik heb mijn opwarming voor de tijdrit ingesteld als een workout in groep op Zwift, zodat iedereen ons kan vervoegen", kondigt Campenaerts aan. "Zwift heeft ook een tijdrit ingesteld op het tijdritparcours van de tijdrit uit de Giro van 2019 in Bologna. Die zal gereden kunnen worden na de opwarming. Eens de opwarming er op zit, zal ik dus weten dat ik niet de enige ben die aan het afzien is."