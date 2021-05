Straffe prestatie van Tim Merlier! Onze landgenoot wint meteen de eerste massasprint in de Giro

Alpecin-Fenix heeft meteen een overwinning beet in haar eerste grote ronde. In de massasprint van de tweede rit was Tim Merlier namelijk de sterkste. Onze landgenoot haalde het voor Nizzolo en Viviani.

Wat een prestatie van Tim Merlier in de Giro. De tweede rit eindigde op een massasprint en onze landgenoot maakte heel wat indruk. Hij kwam er sterk uit en hield al bij al ook makkelijk stand in de sprint. Tim Merlier haalde het uiteindelijk voor de Italianen Giacomo Nizzolo en Elia Viviani. Ook Dylan Groenewegen maakte een goede beurt, want de Nederlander eindigde op de vierde plaats. Peter Sagan maakt de top vijf vol.