Heerlijke humor! Europese kampioen tweede met verklaring op eer op zijn helm: "Merlier reed een geweldige sprint"

Voor een heerlijk vleugje humor moest je zondag bij de Europese kampioen wielrennen zijn. Die besloot om op zijn helm een verklaring op eer te plakken om aan te geven dat hij om professionele redenen van stad naar stad reed. Giacomo Nizzolo kwam dan ook nog eens goed voor de dag.

Wie de voorbije een reis aflegde, had hiervoor vaak een verklaring op eer nodig dat dit voor het werk was. Nizzolo betwistte met zo'n verklaring van eer op zijn helm de eerste Girorit in lijn van Stupinigi naar Novara. Schitterend gevonden. Bijna was het verhaal compleet door er ook ritwinst aan vast te koppelen. Nizzolo moest echter zijn meerdere erkennen in Merlier.

Ik denk dat de sterkste gewonnen heeft

"Ik denk dat ik het beste eruit heb gehaald", zegt de nummer twee uit de rituitslag. "Merlier reed een geweldige sprint, ik denk dat de sterkste gewonnen heeft. Het was natuurlijk de eerste rit in lijn in deze Giro. Iedereen had nog de volle energie om te sprinten, het was dus vrij hectisch."

Over de aanloop naar de sprint kon Nizzolo tevreden zijn. "Ik zat in een goede positie met één kilometer te gaan. Ik had het goede wiel te pakken. Ik probeerde er langs te gaan, maar het was niet voldoende. Al bij al ben ik wel blij en denk ik dat we de Giro goed gestart zijn. Hopelijk kunnen we de komende dagen een betere uitslag behalen."