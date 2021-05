Tim Merlier zijn overwinning verraste velen, maar niet iedereen: "Ik had het zien aankomen"

Onze landgenoot Tim Merlier kon gisteren de eerste echte rit winnen in de Giro. Merlier was in Novara de snelste in een massasprint. Dat onze landgenoot een goeie sprint in de benen heeft zitten, weten velen al. Ook mentor van de Belg, Mario De Clercq, weet dat.

Merlier won tijdens een massasprint in de eerste echte rit in de Ronde van Italië, na de proloog van Turijn. Onze landgenoot Tim Merlier kwam als eerste over de meet in de aankomst in Novara. Voor oud-renner, Mario De Clercq, was dat geen verrassing, dat vertelde hij in een interview met Sporza.

“Tim is echt snel en hij heeft ook zijn bouw mee, zeker voor de weg. In de cross komt hij daardoor iets tekort. Hij is te gespierd, zijn lichaam is te zwaar om topcrosser te worden. Maar met zijn explosiviteit en zijn karakter was ik zeker niet verrast door zijn zege in de Giro gisteren. Ik ken hem van kleinsaf en ik had het al enkele jaren zien aankomen dat hij zoiets zou presteren”, aldus Mario De Clercq.