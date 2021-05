Vini Zabu na maand dopingschorsing al terug aan het koersen: "Verleden achter ons laten"

De Italiaanse wielerploeg, Vini Zabu, is na een maand dopingschorsing terug aan het koersen. Al twee renners testte dit jaar positief op doping, daarom kreeg de wielerploeg dertig dagen schorsing. Die schorsing liep op 6 mei af. Vini Zabu rijdt nu terug koersen in de Ronde van Hongarije.

Nadat renners Matteo De Bonis en Matteo Spreafico dit jaar positief op doping hadden getest, kreeg Vini Zabu dertig dagen schorsing. De schorsing is nu dus afgelopen, en de Italianen kregen zelfs nog een wildcard voor de Giro. Die wildcard hebben ze zelf geweigerd vanwege de dopinggevallen in hun team. Spreafico kreeg vorige week een schorsing van 3 jaar van de UCI. De andere renners van Vini Zabu beginnen nu woensdag aan de Ronde van Hongarije.

“We willen een nieuwe start maken en het verleden achter ons laten. Het seizoen is nog lang en er komen nog veel kansen. Die willen we in de Ronde van Hongarije, een wedstrijd die ons ligt, meteen grijpen. De renners hebben hard gewerkt en zijn klaar om zich te tonen”, aldus ploegleider van Vini Zabu, Francesco Frassi, in een interview met Sporza.