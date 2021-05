Voor wie rijdt Team Quick-Step nu? "Keisse rijdt stiekem toch voor Evenepoel"

Bij Quick-Step benadrukte ze dat deze Giro voor Joao Almeida gingen rijden. De Portugese renner reed vorig jaar 15 dagen in het roze, en Quick-Step wil met Almeida deze editie weer een gooi doen naar eindwinst. De ploeg van Lefevre heeft echter nog een klassmentsrenner rondlopen, namelijk Evenepoel.

“Er is honderd keer gezegd dat het deze Giro in dienst van Almeida zou zijn, want hij heeft 15 dagen in de roze trui gereden vorig jaar. Je begon het bijna te geloven, maar op de tweede dag van de Giro sprokkelt Evenepoel al twee bonificatieseconden”, begon analist Christophe Vandegoor in de podcast De Tribune.

“De slimme en lepe Iljo Keisse was bij dat manoeuvre betrokken en daarom kan ik me niet van de indruk ontdoen dat Keisse misschien wel tegen Evenepoel iets gezegd zal hebben als: "Almeida staat voor je (in het klassement), maar we gaan toch voor jou rijden. Ik denk dat Keisse en Evenepoel samen op de kamer in hun vuistje hebben gelachen”

“Als Remco de Giro wint, klopt het plaatje helemaal. Volgt er een topprestatie van Almeida, dan kan men zeggen dat die bonificatieseconden van Evenepoel bedoeld waren om Almeida uit de wind te zetten”, aldus Christophe Vandegoor in de podcast De Tribune.