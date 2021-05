Jarenlang als krijger de ideale ploegmaat en nu de eigen droom waargemaakt: "Ik had het tegen niemand verteld"

In zijn jaren bij BMC, CCC en nu bij Israel Start-Up Nation speelde hij vaak de rol van ideale ploegmaat en kon hij af en toe zijn eigen kans gaan. De vierde rit van de Giro was het voor Alessandro De Marchi dé gelegenheid om zichzelf nog eens op de kaart te zetten.

Meer dan de ritzege zat de leiderstrui in zijn gedachten. "De roze trui was mijn doel. Ik had het wel tegen niemand verteld. Ik was klaar om mee te gaan met de goede aanval. Ik wist dat het begin van de etappe lastig kon zijn. Ik probeerde mee te gaan in de ontsnapping. Nadien hing het ook wat af van het geluk. Hier zijn we dan."

Het hoeft niet gezegd dat De Marchi ontzettend gelukkig was dat het hem gelukt was om de nieuwe leider te worden in de Giro. "Ik heb er geen woorden voor. Het is de droom van elke wielrenner, zeker voor een Italiaan. Toen ik me realiseerde dat er een kans was, begon ik er écht van te dromen."

EEN OUDE REGEL

Even dreigde het wel nog mis te lopen. "Ik was bang dat de kans weg was toen die drie renners voorop reden en wij redelijk ver achter lagen. Ik was bang dat ik te laat ging komen. Er is één oude regel die toch weer effect had: nooit opgeven."