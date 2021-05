Kan Ewan antwoorden in finale die hem ligt? "Vorige keer was het Merlier, vandaag misschien iemand anders"

Bij aanvang van de Giro werd Caleb Ewan beschouwd als de op papier snelste man. Nadat Merlier zijn duivels ontbond in Novara, gaat die misschien met die eer aan de haal. Ewan vindt het moeilijk om aan te duiden wie nu echt het snelst is en hoopt uiteraard vooral om zelf mee te doen voor de zege.

Dat was immers vorige keer niet het geval. Maar niet getreurd: alles is aanwezig om een gooi te doen naar de overwinning, verzekert de spurter van Lotto Soudal. "Ik voel me goed, de vorm is er en de ploeg rijdt goed. Soms heb je wat geluk nodig in de sprint en ik hoop dat het geluk aan mijn kant zal staan."

Welke concurrent is intrinsiek de snelste en moet hij dus het meest in het oog houden? "Er zijn veel goede sprinters, je kan er niet echt één uithalen. De vorige keer won Merlier, vandaag is het misschien iemand anders. Het is moeilijk om diegene aan te duiden die het het beste zal doen."

🎙️"Today's final is going to be quite tricky and technical, which I really like and I think it suits me."



Pre stage 5⃣ thoughts from @CalebEwan 👇 pic.twitter.com/C5kXT3NycK — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) May 12, 2021

De aankomst in Cattolica bevalt Caleb Ewan alleszins wel. "We weten dat het een tricky finale is. Misschien kunnen we ook wat regen verwachten. Dat gaat het nog meer tricky maken. Ik hou van zulke vrij technische finales. Ik denk wel dat het mij ligt."