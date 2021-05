Eerste koersdag voor onfortuinlijke Mike Teunissen in een half jaar

Mike Teunissen maakt na vele maanden zonder een koers zijn comeback in het peloton. Het is een situatie waar Jumbo-Visma wel vertrouwd mee is: ook Dylan Groenewegen deed dit enkele dagen geleden in de Giro. Teunissen doet het in de Ronde van Hongarije.

De eerste etappe van de Ronde van Hongarije staat op deze 12 mei op het programma, met de start in Siófok. En dus ook met Mike Teunissen. De laatste keer dat Teunissen een koers reed, was vorig jaar op 21 oktober. Meer dan een half jaar geleden dus. De Nederlander werd toen dertigste in Brugge - De Panne.

Teunissen stoomde zich klaar om dit jaar een belangrijke rol te spelen in het voorjaar ter ondersteuning van Wout van Aert. Op de laatste dag van een trainingskamp kwam Teunissen echter ten val en er mocht meteen een streep getrokken worden door zijn voorjaarsplannen.

Het was extra zuur omdat Teunissen ook in 2020 door een val koersen miste en hard had gewerkt om klaar te geraken voor 2021. Hij kon dus weer van vooraf aan beginnen. Nu is Teunissen weer klaar om te koersen, de Ronde van Hongarije betekent hopelijk voor hem de start van een nieuwe fase in zijn wielerloopbaan met meer geluk.