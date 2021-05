Trainingsmakker zag Evenepoel koelbloedig reageren: "Ik zie Remco alleen maar groeien in deze Giro"

De komende weken worden een ontdekkingstocht hoe Remco Evenepoel mentaal het er vanaf brengt in een grote ronde. In die lastige vierde etappe bleef Evenepoel alvast rustig, stelde zijn trainingspartner Siebe Roesems vast. Die ziet Evenepoel enkel nog sterker worden.

Hoe vond Roesems Evenepoel rijden in de rit naar Sestola? "Ik denk dat Remco heel goed gepresteerd heeft. Hij heeft geen steken laten vallen en reageerde rustig en koelbloedig op alles wat er gaande was", analyseerde Roesems bij Giro di Remco.

Mannen als Bernal, Landa en Vlasov zetten Evenepoel op lichte achterstand. Geraakt hij in de loop van de Giro nog op hun niveau? "Ik ben daar eigenlijk zeker van. Remco wordt beter met de kilometer. Ik zie hem alleen nog maar groeien in deze Giro. Hij heeft een tiental seconden moeten prijsgeven, da's geen ramp."

HONDENWEER

Ook de koersomstandigheden waren een belangrijk item. "Ik heb ook opgemerkt dat het hondenweer was. We hebben samen in Spanje getraind en hebben gelukkig niet zo'n weer gehad. In een koers kom je zo'n situaties natuurlijk tegen. Ik denk dat we allemaal hebben gezien dat hij daartegen kan."

Roesems heeft al contact gehad met Evenepoel in de loop van deze Giro, al wil hij hem ook niet te veel lastig vallen. "Na zijn tijdrit heeft hij mij gestuurd dat hij heel tevreden was. We horen mekaar regelmatig, maar hij heeft het druk en ik laat hem ook gerust."