Afvallers in Giro verdubbeld na zware bergetappe van gisteren, al één grote naam

Gisteren stond de eerste bergetappe in de Ronde van Italië op het programma. Het lijstje van de renners die opgaven na de zesde etappe, is verdubbeld. Mikel Landa was de enige van de grote namen die noodgedwongen al moest opgeven in de tweede dag. Een overzicht:

Etappe 2

1. Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) Etappe 5

2. Mikel Landa (Bahrain Victorious) Etappe 6

3. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers)

4. François Bidard (AG2R Citroën)

5. Joe Dombrowski (UAE Emirates)

6. Manuel Belletti (EOLO-Kometa) Niet alle renners halen dus de eindstreep in de Giro, velen moeten door omstandigheden de strijd staken. Er zullen ongetwijfeld meer namen bijkomen naarmate de renners de bergen intrekken. Afwachten welke namen zich nog bij het lijstje zullen vervoegen.