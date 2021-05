Kan Groenewegen nog een massasprint winnen in de Giro?

Het begon goed met een vierde plaats in de tweede etappe, daarna werd Dylan Groenewegen 8e en 7e in de daaropvolgende massasprints in de Giro. Kan de Nederlander nog een sprint winnen?

"De ploeg deed wat ze moest doen maar na 9 maanden niet te hebben gekoerst, mis ik de hardheid in finales zoals die van vrijdag", zegt Groenewegen. "In de finale maakte ik een paar fouten waardoor ik achter de feiten aan reed." De laatste twee kilometer was vrijdag alleszins niet eenvoudig met nog een hellende strook. "Ik had niets meer over om nog te sprinten, enkel Ewan had nog wat in de tank. De sterkste heeft dudielijk gewonnen." Ploegleider Arthur van Dongen gelooft nog in zijn sprinter. "We zaten er als ploeg dichterbij dan een paar dagen geleden. De jongens raken steeds meer op elkaar ingespeeld en groeien naar elkaar toe. Er zullen nog wel kansen komen", denkt hij.