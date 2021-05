Jonge renner van Lotto Soudal maakt indruk met derde plaats in GP Vermarc: "Het is speciaal om derde te worden in een wedstrijd tegen enkele grote namen"

Arnaud De Lie maakt nog deel uit van de U23 van Lotto Soudal, maar in de GP Vermarc kon hij zich tussen de profs tonen. De Lie maakte een goede indruk en eindigde uiteindelijk op een knappe derde plaats.

Een reactie van de beloftevolle renner is terug te vinden op de Twitterpagina van Lotto Soudal. "Om derde te worden in mijn eerste wedstrijd van het seizoen, en als U23 renner tegen enkele grote namen, is heel speciaal", aldus De Lie.

🎙️"To finish third in my first race of the season, and as an U23 rider racing against some big names, is quite special."



