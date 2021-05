Tom Pidcock haalt verschroeiend uit in de Wereldbeker mountainbike en wint van Mathieu van der Poel met een minuut verschil

In de Wereldbeker mountainbike heeft Tom Pidcock vandaag heel wat indruk gemaakt. De Brit reed verschroeiend weg van Mathieu van der Poel en hij zette de Nederlander daarna op één minuut. De Zwitser Mathias Flückiger eindigde op de derde plaats.

In het Tsjechische Nove Mesto stond vandaag een wereldbekerwedstrijd in het mountainbike op het programma. Mathieu van der Poel had zijn zinnen op deze wedstrijd gezet, want de Nederlander ging al snel in de aanval.

Tom Pidcock kwam echter snel terug tot bij de Nederlander en de Brit liet van der Poel ook al snel weer achter. De voorsprong werd alleen maar groter en zo werd Pidcock ook de uiteindelijke winnaar. Van der Poel eindigde op de tweede plaats op één minuut, terwijl Mathias Flückiger tevreden moet zijn met de derde plaats.