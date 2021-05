Eerste sterke uitslag van Baptiste Planckaert voor Intermarché-WG: "Laat dat nu net één van mijn specialiteiten zijn"

Verschillende Belgen deden het zondag goed met een zege of podiumplaats. Baptiste Planckaert (midden op de foto) was één van hen, met zijn derde plaats in Tro Bro Léon. Iedereen zal het hem ook gunnen, nadat hij pas na maanden van blessureleed in actie kon komen voor Intermarché-WG.

Na zijn overstap van Bingoal-WB naar Intermarché-WG duurde het tot deze maand eer Planckaert voor het eerst namens zijn nieuwe werkgever een koers kon betwisten. Zijn twaalfde plek in Circuit de Wallonie en in de eerstvolgende eendagskoers rijdt Planckaert dus al podium. "Schrijf maar op: Tro Bro Léon is één van de mooiste koersen van het jaar. Ik ben natuurlijk heel blij met mijn derde plaats maar als je op een half wiel van de overwinning strandt, zal je altijd een tikkeltje ontgoocheld zijn", omschrijft Planckaert zijn gevoel. IN ZIJN EENTJE NAAR DE KOPLOPERS Belangrijk was om de koers goed te lezen. "Toen bijna alle grote ploegen vertegenwoordigd waren in de kopgroep, wist ik dat het peloton zou stilvallen. Ik hoopte een paar jongens mee te krijgen maar toen niemand volgde, heb ik de kloof met de koplopers maar in mijn eentje dichtgeknald. Toen ik kwam aansluiten, reden we richting de laatste zware strook en ik probeerde te anticiperen om die op mijn eigen tempo te bedwingen." Het werd uiteindelijk een sprint met vijf renners. "Bij het aangaan van de sprint voelde ik de vermoeidheid in mijn benen na een zware koers. Mijn vorm is goed maar nog niet top. Maar dat kon ik compenseren met mijn stuurmanskunst, ervaring en liefde voor deze wedstrijd! Je moet hier wat kunnen wringen en laat dat nu net één van mijn specialiteiten zijn."