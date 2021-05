Bernal kan huidige vorm moeilijk vergelijken met die bij Tourzege en bespreekt 'Strade-rit': "Dan al goed in Parijs-Nice"

Egan Bernal had het op zijn persconferentie op de weerstand die Remco Evenepoel biedt, maar ook andere thema's kwamen aan bod. Over zijn eigen vorm kan de Colombiaan in principe enkel tevreden zijn. Hoe schat hij dat zelf in?

Wielerkrant had de kans om Bernal een vraag te stellen over zijn conditie. "Of mijn vorm even goed is als toen ik de Tour won? Hmmm... Het is moeilijk te vergelijken. Ik heb ook een ander traject afgelegd. Ik bereikte in 2019 een heel lange piek van hoogvorm. Dan was ik al goed in Parijs-Nice, waar ik dan ook aan meedeed."

Twee jaar geleden was de Tour zijn hoofddoel, dit jaar de Giro. Deze keer kende Bernal dus wel een moeilijkere aanloop naar dat grote doel. "Mijn trainer kent me beter dan ikzelf, maar ik kon in elk geval niet altijd de trainingen doen die ik wilde door de problemen met mijn rug. Het komt er vanaf nu op aan hoe ik zal herstellen van elke inspanning."

MINDER 'STERRATO' DAN IN STRADE

De eerstvolgende opdracht in de Giro is de 'Strade Bianche-rit'. "De Strade is een eendagskoers, er staan dan veel klassieke renners aan de start en het is die ene dag alles of niets. Bij een lekke band of een val verlies je al heel veel opties. In de Giro ga je die ene dag niet alles verliezen. We letten op het klassement, renners gaan minder risico nemen. We krijgen ook minder kilometers aan sterrato, aan gravelwegen voorgeschoteld."

Bernal vindt dus niet dat je die offroadrit in de Ronde van Italië kan vergelijken met de Strade Bianche. Maar is hij van plan om in de aanval te gaan of niet? "Positionering zal cruciaal zijn. We gaan het sector per sector nemen, ik weet niet welke ploegen het tempo gaan bepalen. Als ik geen tijd verlies, zal ik al blij zijn."