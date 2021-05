Pogacar maakt programma bekend: "Een wedstrijd die ik graag zou winnen"

Tourwinnaar Tadej Pogacar heeft een kijk op zijn agenda gegeven vooraleer hij zijn titel in de Tour de France zal verdedigen.

Na een hoogtestage in Sestriere zal Pogacar in eigen land de Ronde van Slovenië en het nationale kampioenschap rijden. Daarna trekt hij naar de Tour en de Olympische Spelen.

"Ik ben echt opgewonden om weer te gaan koersen", zegt Pogacar aan Het Nieuwsblad. "Ik heb een drukke tijd achter de rug sinds mijn laatste wedstrijd in Luik, maar ik voel me goed en ben klaar om me op mijn volgende doelen te richten.”

De rittenkoers van zijn land is voor Pogacar een doel op zich. “De laatste keer dat ik in de Ronde van Slovenië reed, won mijn ploegmaat Ulissi, dus UAE is de titelverdediger. Ik ben blij om daar terug te keren: het is een wedstrijd die ik heel graag zou willen winnen."