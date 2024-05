Trainer Paul Van Den Bosch onder de indruk: "Allerbeste wat ik onder handen heb gehad"

België blijft uitpakken met steengoede renners. Ook Thibau Nys verdient ondertussen zijn plekje tussen de grote namen.

Thibau Nys pakte in twaalf koersdagen op de weg maar liefst vier overwinningen. Hij won een rit in de Ronde van Romandië en pakte er twee en de eindzege in de Ronde van Hongarije. Cijfers die kunnen tellen, zeker als je weet dat hij nog maar 21 is en ook in het veld bezig is.

Voor zijn trainer Paul Van Den Bosch (67) is het schrikken hoe goed het wel loopt. Hij werkte samen met klinkende namen als Eric Geboers, Georges Jobé, Marc Herremans, Sven Nys, Tim Wellens, Thomas De Gendt en André Greipel. Met zijn atleten behaalde hij vijf Europese en twaalf wereldtitels in vijf verschillende sportdisciplines.

Vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

“Ik heb veel gezien in het wielrennen, ik heb goede renners begeleid, maar wat Thibau laat zien, is bij het allerbeste wat ik onder handen heb gehad”, vertelt Van Den Bosch zonder verpinken aan Het Laatste Nieuws.

De vergelijking met vader Sven komt ook nu snel ter sprake. “Ik heb dertien jaar met zijn vader Sven gewerkt. Ik werk met Thibau sinds zijn eerste meter in competitie. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zou zeggen dat Thibau beter is dan zijn vader. Ik ga niet zeggen dat hij een betere veldrijder wordt dan Sven. Waarschijnlijk niet. Maar hij heeft zeker kwaliteiten die Sven niet had.”