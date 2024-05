Visma-Lease a Bike reageert aangeslagen na opgave van Cian Uijtdebroeks in de Giro

Cian Uijtdebroeks gaat niet meer van start in de elfde etappe van de Giro. De jonge Belg is ziek, zijn ploeg komt nu met wat meer uitleg.

Bij Visma-Lease a Bike duurt de ellende maar voort. Nadat eerder al Olav Kooij, Christophe Laporte en Robert Gesink moesten opgeven, is dat nu ook het geval voor Cian Uijtdebroeks. De jonge Belg is ziek.

Een stevige domper voor Uijtdebroeks en Visma-Lease a Bike, want de echte bergetappes moesten er nog aankomen. Een top tien in zijn eerste Giro en de witte jongerentrui zal Uijtdebroeks dus moeten vergeten.

Visma-Lease a Bike teleurgesteld na opgave Uijtdebroeks

"We zijn erg teleurgesteld dat we Cian uit koers moeten nemen", zegt ploegleider Marc Reef op de sociale media van de ploeg. "Zeker nadat Olav Kooij dinsdag al had moeten opgeven."

"We dachten dat het geluk na de zege van Olav eens aan onze kant zou staan, maar enkele dagen later hebben de twee renners waar we grote ambities mee hadden moeten opgeven. Dit is een grote teleurstelling."

"De voorbereiding op de Giro duurde maanden, dat maakt de teleurstelling nog groter. Maar we hebben nog altijd vier renners in koers die nog fit zijn. We willen met hen nog altijd voor zoveel mogelijk ritzeges gaan."