Vader van Mauri Vansevenant duidelijk: "Evenepoel of Alaphilippe zouden nogal kijken"

Wim Vansevenant, de vader van Mauri, was zelf profwielrenner. In 2008 keerde hij terug na zijn carrière terug naar het leven op de boerderij.

Het West-Vlaamse platteland heeft al heel wat renners voortgebracht, denk maar aan de legendarische uitspraak van Yves Lampaert toen hij het geel pakte in de Tour de France en zei “I’m just a farmer’s son from Belgium.”

Ook Mauri Vansevenant voelt zich thuis in de West-Vlaamse velden en wil, net als vader Wim, na zijn carrière als boer door het leven gaan.

“Zeker nu Mauri een relatie heeft met een boerendochter wil hij graag na zijn wielerloopbaan als landbouwer werken. Hij is graag buiten en geniet van de natuur. Ik wil hem voluit steunen in die droom”, klinkt het bij vader Wim in Het Nieuwsblad.

Meer zenuwen dan vroeger

Van thuis uit werd Mauri zeker niet gestimuleerd om coureur te worden, maar ze hielden hem ook niet tegen. “Veel van zijn leeftijdsgenoten kregen al in de jeugd het duurste materiaal en de mooiste truitjes. Niet bij mij. Mauri heeft altijd zelf zijn fiets moeten kuisen.”

Nu Mauri prof is houden vader en moeder zich wat meer op de achtergrond. “Ik moet er niet aan denken dat wij aan de ploegbus gaan rondhangen. En dat Remco of Alaphilippe tegen onze Mauri zegt: ‘Hé, je papa en mama staan daar.’”

Toch is het bijzonder om als ex-renner zijn kind te zien koersen. “Maar ik ben wel zenuwachtiger dan toen ik zelf reed. Dan gaat mijn hartslag fors de hoogte in. Uw eigen vlees en bloed, hé. En roepen en tieren, niet normaal”, besluit vader Vansevenant.