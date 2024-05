Zwaar ontgoochelde Uijtdebroeks reageert op opgave in Giro en krijgt steun Van Aert en co

Cian Uijtdebroeks is niet meer van start gegaan in de elfde etappe van de Giro. De Belg van Visma-Lease a Bike moest ziek opgeven.

Dinsdag na de eerste rit van de tweede week in de Giro was al duidelijk dat Cian Uijtdebroeks wat ziek was. Hij snotterde en hoestte en verloor ook een tiental seconden op de andere favorieten. Al werd gerelativeerd.

"Ik heb misschien een beetje last van mijn luchtwegen, maar dat hoeft geen groot probleem te zijn", zei Uijtdebroeks. Een dag later bleek dat wel een groot probleem te zijn, want Uijtdebroeks kreeg koorts en moest opgeven.

Veel steun voor Uijtdebroeks na opgave

Uijtdebroeks reageerde op Instagram op zijn opgave. "Ik vind geen woorden om mijn ontgoocheling momenteel te beschrijven. "Bedankt aan het team voor de steun, jullie zijn allemaal helden voor mij."

Op zijn bericht op Instagram kreeg Uijtdebroeks veel steun van andere renners en fans. Onder meer Wout van Aert, Lotte Kopecky en Toon Aerts gaven een like op het bericht van Uijtdebroeks.

De Giro was het grote doel van Uijtdebroeks dit jaar. Waar we hem weer aan het werk zullen zien, is nog niet duidelijk. De Vuelta eind dit jaar zou misschien een optie kunnen zijn voor hem, vorig jaar werd hij er achtste.