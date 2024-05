Jonge sprinter door het slijk gehaald: "Hij geeft niets om anderen"

Het was in de etappe van woensdag opnieuw tijd om te sprinten in de Giro d'Italia. In de slotfase was er een zware valpartij met onder meer Fabio Jakobsen, terwijl Tim Merlier werd gedeclasseerd na de etappe.

Door de declassering van Tim Merlier schoof iedereen ook een plekje op in het klassement van de dag. De jonge Nieuw-Zeelandse sprinter Laurence Pithie kwam woensdag ook nog eens aan sprinten toe en werd uiteindelijk vierde. Die had het achteraf over een positief teken, omdat het de eerste keer was dat hij vol zijn kansen kon gaan in een sprint. Al kreeg hij zelf ook de nodige kritiek van een aantal van zijn collega's om de manier waarop hij tekeer ging in de sprint. © photonews Hij zou roekeloos zijn geweest. "Er was een moment op vijf kilometer van de streep dat gevaarlijk was. Pithie is daar de enige die niet in de remmen gaat, wat heel gevaarlijk was. Hij geeft niets om de anderen", aldus Hugo Hofstetter bij Eurosport. Geen breuken vastgesteld Ook David Dekker - in de hekken gereden door Pithie - had achteraf redenen tot klagen. Maar bij het team van de jonge Nieuw-Zeelander van 21 jaar werd dan weer algemeen gezegd dat er steeds meer risico's worden genomen. Het positieve aan de zaak is dat er uiteindelijk wel niemand ernstig geblesseerd raakte bij de valpartijen en gevaarlijke situaties. Er werden geen breuken vastgesteld en in principe kan iedereen dan ook starten op donderdag.