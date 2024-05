Rampjaar voor Visma-Lease a Bike: slechts één kopman bleef gespaard van pech

In 2023 kende Visma-Lease a Bike een absoluut boerenjaar met maar liefst 69 zeges. De ploeg won enkele klassiekers in het voorjaar, de drie grote rondes en bezette met Kuss, Vingegaard en Roglic het volledige podium in de Vuelta.

Dit jaar zit de ploeg aan 19 zeges en staat het vijfde op de UCI-ranking van de ploegen, met een serieuze achterstand op UAE Team Emirates. Maar de Nederlandse ploeg kende al heel wat pech dit seizoen.

Eerst en vooral was er de zware valpartij van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen, waarbij hij zijn sleutelbeen, zeven ribben en borstbeen brak. Hij hield er ook een gekneusde long aan over, maar is alweer in Spanje aan het trainen.

Ook Jonas Vingegaard viel bijzonder zwaar in de Ronde van het Baskenland. De Deense Tourwinnaar lag zo'n twee weken in het ziekenhuis met een gekneusde long en een klaplong, maar kan ook weer trainen.

Visma-Lease a Bike zag dit seizoen in totaal al negen van hun tien beste renners op de UCI-ranking tegen de grond gaan of ziek worden, met een opgave of niet meer starten tot gevolg. Enkel Sepp Kuss bleef gespaard.

