Cian Uijtdebroeks komt met uitleg voor kleine inzinking in slotkilometer

Cian Uijtdebroeks moest in de Giro de favorieten in de slotkilometer laten gaan. Hij verloor tot 13 seconden op Tadej Pogacar en de andere klassementsrenners.

Cian Uijtdebroeks moest zich op de slotklim zoals verwacht beperken tot het volgen van de klassementsrenners. In de slotkilometer lukte dat niet, waardoor onze landgenoot wat seconden moest prijsgeven.

Hij kon zijn witte trui behouden, net als zijn vijfde plek in het klassement. Vooral eerste achtervolger in beide klassementen, Antonio Tiberi, gaf een heel goede indruk. Dat zag ook Tadej Pogacar.

“Ja, ze hebben het me lastig gemaakt”, vertelde Uijtdebroeks na de podiumceremonie. “Misschien zat ik zelf ook iets te ver halfweg de klim, maar ik heb alles gegeven tot de finish.”

Is Uijtdebroeks ziek?

Tiberi verkleinde zijn achterstand op Uijtdebroeks van 21 naar 12 seconden. “Ach, in het hooggebergte zullen de verschillen nog groter zijn.”

De grootste zorg van Uijtdebroeks is op dit moment vooral gezond blijven, zeker nadat ploegmaat Olav Kooij vandaag niet meer aan de start kwam door koorts. “Hopelijk blijf ik gezond. Mijn benen waren oké, maar ik had wat last van keelpijn.”

Al leeft Uijtdebroeks op dit moment vooral op hoop. “Als dit mijn slechte dag is, dan ben ik tevreden. Het is geen drama met alles wat nog in het verschiet ligt.”