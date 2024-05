"Ik heb mijn grote voorbeeld geklopt": Ritwinnaar beleeft emotionele momenten

Valentin Paret-Peintre won de tiende etappe in de Giro. Het was zijn eerste zege als profwielrenner.

De 23-jarige Fransman wist na de overwinning met zijn vreugde geen blijf. “Ik kan niet zeggen wat er op dit moment allemaal door me heen gaat”, klonk het in het flashinterview.

Hij kwam naar eigen zeggen om een aantal mooie uitslagen te rijden in de Giro, maar waarom niet om te winnen? “En dat is nu gelukt. Het is gewoon fantastisch.”

Paret-Peintre had Romain Bardet als grote idool toen hij klein was en die heeft hij nu in een grote ronde weten te kloppen. Bardet werd tweede in deze etappe, nadat hij lange tijd met Paret-Peintre in de achtervolging op Tratnik reed.

“Ik keek vroeger altijd naar Romain. Hij heeft op het eindpodium van de Tour de France gestaan. Ik droomde ervan om ooit tegen of met hem te kunnen koersen. Nu heb ik het een keer tegen hem kunnen opnemen en hem zowaar verslagen!”

Hij had zijn plek om aan te vallen heel goed uitgekozen. De laatste vier kilometer waren de zwaarste. “Ik wist dat als ik wilde aanvallen, het in die zone moest gebeuren. Daarom was het eerst wachten, wachten en nog eens wachten. Toen dan eindelijk de finish een beetje in zicht kwam, besloot ik om aan te vallen.”