Mathieu van der Poel maakt eindelijk zijn plannen bekend, met enkele opvallende keuzes

Mathieu van der Poel kent zijn programma programma voor de komende weken. Bij de wereldkampioen is vooral de keuze bij de Olympische Spelen opvallend.

Sinds Luik-Bastenaken-Luik reed Mathieu van der Poel geen enkele wedstrijd meer. De wereldkampioen trok onder meer naar Dubai op vakantie, maar heeft ondertussen de training weer hervat.

En inmiddels is ook het aankomende programma van de wereldkampioen bekend. Daar staan met de Tour (29 juni tot 21 juli) en de wegrit op de Olympische Spelen (3 augustus) slechts twee wedstrijden op.

Geen mountainbiken, enkel Tour en wegrit

Opvallend is dus dat Van der Poel tot het begin van de Tour geen enkele wedstrijd rijdt. En Van der Poel rijdt dus ook enkel de wegrit op de Olympische Spelen, het mountainbiken laat hij dus vallen.

"Laat ons zeggen dat ik voor het meest logische gekozen heb. Mijn eerste seizoenshelft was best lang", zegt Van der Poel over zijn beperkte programma. Dus heb ik in overleg met de ploeg gekozen voor een iets langere rustperiode"

"En het mountainbiken? Wie weet wat er nog kan in 2028 in Los Angeles? Dat is nog lang, maar ik zal dan in een andere fase van mijn carrière zitten. Misschien kan ik dan een keer alles op dat mountainbiken zetten. Dit jaar is de combinatie gewoon te moeilijk."