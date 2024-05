Tadej Pogacar heeft duidelijke mening over opgave van Cian Uijtdebroeks in de Giro

Tadej Pogacar heeft de elfde etappe in de Giro relatief makkelijk overleefd. De Sloveense roze trui gaf achter een update over zijn gezondheid en sprak zich uit over de opgave van Cian Uijtdebroeks.

In de etappe van 207 kilometer van Foiano di Val Fortore naar Francavilla al Mare gebeurde er relatief weinig, maar in de finale was het wel opnieuw opletten. Zo kon Tadej Pogacar maar net een valpartij vermijden.

"Ik kon nog net remmen voor die zware valpartij met Fabio Jakobsen. Dat was het meest gevaarlijke moment van de dag voor mij, want we gingen zestig kilometer per uur", zei de Sloveen in zijn flashinterview.

"Het kan overal gebeuren: zowel van voren als van achteren. Ik heb een bepaalde filosofie: je moet veilig blijven in de bubbel die je voor jezelf creëert in het peloton, zonder zelf fouten te maken."

Pogacar over opgave Uijtdebroeks

Ondertussen voelt Pogacar zich ook weer wat beter na zijn verkoudheid. "Er zijn veel jongens ziek. Ikzelf ben aan de betere hand, ik begin me goed te voelen. De dag voor de rustdag hoorde ik veel kuchjes en snot in het peloton."

"Cian (Uijtdebroeks, nvdr.) heeft koorts gekregen en dat is niet goed voor je lichaam in een grote ronde. Medisch gezien was het waarschijnlijk dus de beste keuze geweest om hem uit koers te halen."