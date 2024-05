Thibau Nys mag groot dromen: "Daarmee staat hij bij de grote jongens"

Thibau Nys vertrok uit de Ronde van Hongarije met twee ritzeges en de eindzege. Trainer Paul Van Den Bosch is dan ook stevig onder de indruk.

De ritzege in de koninginnenrit van de Ronde van Hongarije was onverwacht voor Thibau Nys, de dag erna had hij er vooraf al zijn zitten op gezet. In de laatste rit was Thibau Nys te veel bezig met het eindklassement.

Nys werd vierde in die laatste rit, maar duwde volgens zijn trainer Paul Van Den Bosch wel fenomenale cijfers qua waarden. "Hij verpulvert al zijn waarden", zegt de trainer bij Het Laatste Nieuws.

Nys duwt gigantische waarden

"Zondag, in de laatste vijf minuten, van een zware rit, waarin renners een normalized power van 318 Watt ontwikkelden, duwde Thibau 7,5 watt/kilo." In de koninginnenrit duwde Nys de laatste tien minuten net geen 7 watt/kilo.

"Daarmee scoorde hij niet alleen beter dan ooit tevoren. Met die waarden zit hij ook bij de grote jongens", stelt Van Den Bosch. Hij zag ook hoe Nys mentaal een stap vooruit heeft gezet.

Volgens Van Den Bosch won Nys in Hongarije hoe hij wilde. "Hij keek rond zich, wachtte en vertrok op het juiste moment. Hij was lucide, maar dat kun je maar wanneer je er maar de benen voor hebt."