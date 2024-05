Verrassende ploeg zit al aan zestien zeges dit seizoen, ook sprinter opent eindelijk zijn rekening en reageert

In de eerste rit van de Vierdaagse van Duinkerke was de winst voor een Belg. Een dag later kregen we echter een primeur voor 2024 met een zege voor Sam Bennett. Die sloeg meteen een dubbelslag.

In de openingsrit in Duinkerke raakte Sam Bennett niet verder dan een derde plek, waardoor hij zijn aantal podiumplaatsen zonder overwinning nog wat verder wist aan te dikken. In de tweede etappe was het echter wel raak.

De 33-jarige Ier hield in Abbeville uiteindelijk Paul Penhoët en Sasha Weemaes af in de sprint. De snelle Ierse sprinter Sam Bennett neemt meteen ook de leiderstrui over van Milan Fretin, die de openingsrit had gewonnen.

Voor zijn team Decathlon-AG2R was het al de zestiende(!) overwinning van het seizoen, voor Bennett zelf echter de eerste. Hij wist zo de rekening eindelijk te openen voor zijn nieuwe ploeg en dat geeft vertrouwen naar de toekomst toe.

Eindzege nu ook een doel?

"Ik ben heel blij om de sprint te kunnen winnen voor het team. Ze leverden geweldig werk, dus ik kan het niet genoeg bedanken", aldus Sam Bennett zelf in een reactie na zijn eerste zege van het seizoen bij Sporza.

"Op papier was ik misschien de sterkste sprinter, maar je moet het nog altijd doen. De eindzege? Dat zou leuk zijn. Maar we bekijken het dag per dag en zien dan wel hoe het gaat", gaf de nieuwe leider in het klassement nog aan.