Nieuwe sprintkans in de Giro: Tim Merlier geeft update over zijn blessures

Na een aankomst bergop is het opnieuw aan de sprinters in de Giro. Tim Merlier kan zijn tweede ritzege pakken.

Met Olav Kooij viel er dinsdag een concurrent uit voor Tim Merlier in de sprint. De concurrentie blijft natuurlijk wel groot met onder meer Jonathan Milan, Kaden Groves, Fabio Jakobsen en Phil Bauhaus.

Tim Merlier zelf viel vijf dagen geleden in de tijdrit. Hij liep daarbij schaafwonden op aan zijn volledige rechterkant. Kan hij vandaag dan sprinten voor de zege in Francavilla al Mare na 207 lange kilometers.

"Ik ben nog niet volledig hersteld van de val. Ik heb nog wel wat schrammen. Maar het is weer een nieuwe dag en wellicht een nieuwe kans voor de sprinters", zei Merlier vooraf bij Cycling Pro Net.

Merlier klaar voor nieuwe sprint

"Ik verwacht een zware start, maar we zullen zeker aansturen op een sprint", zei Merlier. Maar al snel werd duidelijk dat een vlucht met Thomas Champion (Cofidis), Tim van Dijke en Edoardo Affini (beiden Visma-Lease a Bike) vrijheid kregen het peloton.

Wat de sprint betreft, is Merlier op de hoogte. "Het doet een beetje denken aan de etappes in Tirreno-Adriatico die langs de kust gaan. We hebben in deze Giro al vaker dit soort ritten afgewerkt. We weten dus wat we kunnen verwachten."