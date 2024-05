Nederlands bondscoach teleurgesteld over keuze Van der Poel, maar komt ook met nieuwtje

Mathieu van der Poel haalt voor de Olympische Spelen in Parijs zijn mountainbike niet van stal. De Nederlandse bondscoach reageert teleurgesteld.

Op de Olympische Spelen van 2021 en op het WK van 2023 kwam Mathieu van der Poel telkens vroeg ten val, waardoor hij moest opgeven. In Parijs probeert Van der Poel dus geen medaille te pakken in het mountainbiken.

De wereldkampioen focust komende zomer op de Tour en de wegrit van de Spelen. Het mountainbiken laat Van der Poel dus varen. De combinatie van de weg en het mountainbiken gaat Van der Poel dus niet aan.

Bondscoach teleurgesteld over keuze Van der Poel

"Om beide te doen, daar kleeft een risico aan. Dan kan het ook twee keer niks worden", stelt bondscoach Gerben de Knegt bij NOS. "En we weten inmiddels dat als hij zich ergens volledig op richt, hij dan vaak succesvol is."

"Mountainbiken is toch wat lastiger, hij heeft het toch alweer een tijdje niet gedaan. Er zijn er ook maar weinig die dat kunnen. Ja, één ander iemand, Tom Pidcock. Maar Pidcock heeft iets minder grote wedstrijden op de weg gewonnen en wat meer succes gehad op de mountainbike."

"Hoe dan ook, jammer is het", stelt bondscoach De Knegt nog. "Het is zijn eigen beslissing. Hij heeft mij wel gezegd dat hij in toekomst zeker nog gaat mountainbiken", onthult De Knegt nog.