Pogacar heeft stevige waarschuwing in huis voor witte trui Uijtdebroeks in de Giro

Tadej Pogacar kwam daags na de rustdag niet in de problemen in de Giro. Bij witte trui Cian Uijtdebroeks was dat dan weer wel het geval.

UAE Team Emirates en Tadej Pogacar bemoeiden zich dinsdag eens niet met de ritzege in de Giro, waardoor de vluchters hun gang konden gaan. De Fransman Valentin Paret-Peintre trok aan het langste eind.

In het peloton van de favorieten werd er ook gekoerst op de slotklim. Onder meer de Italiaan Antonio Tiberi liet zich enkele keren zien. Cian Uijtdebroeks verloor in de laatste kilometer nog een tiental seconden.

Wordt Tiberi bedreiging voor Uijtdebroeks?

Tiberi pakte 9 seconden terug op Uijtdebroeks en heeft nog amper 12 seconden achterstand op de witte trui, die wat last had van zijn keel. Ook Tadej Pogacar is onder de indruk van de Italiaan Tiberi.

"Hij heeft lef getoond, maar als hij iets meer vertrouwen had gehad, had hij wat meer tijd kunnen pakken op zijn concurrenten. We zullen nog veel van hem zien in de volgende bergetappes", zei de Sloveen.

"Hij ziet er echt sterk uit, maar de koers is nog heel lang. Hij is best explosief en sterk in de tijdrit. Laat ons kijken hoe sterk hij is in de derde week en in de echt lange beklimmingen op grote hoogte", stelt Pogacar nog.