Mathieu van der Poel geeft dé reden waarom hij mountainbiken links laat liggen op de Spelen

Mathieu van der Poel laat het mountainbiken dit jaar links liggen op de Olympische Spelen. De wereldkampioen vindt het een zelf een logische keuze.

In het mountainbiken kende Mathieu van der Poel de komende jaren geen succes. Op de Olympische Spelen van 2021 viel hij al vroeg door een inschattingsfout met het plankje, op het WK moest Van der Poel ook opgeven na een val.

Sindsdien reed Van der Poel geen enkele wedstrijd meer op de mountainbike. Het was dan ook de vraag of de Nederlander zich op de Spelen in Parijs nog eens zou wagen aan een avontuur op de mountainbike.

Van der Poel laat het mountainbiken nu toch een beetje los. "Als ik nu vol wil focussen op het mountainbiken en perfect voorbereid wil zijn, moet ik volgend weekend al van start in Nove Mesto, de Tsjechische manche van de Wereldbeker."

Regenboogtrui belangrijk voor Van der Poel

Van der Poel kiest de komende weken voor de Tour en de wegrit op de Spelen. "Dat ik momenteel in de regenboogtrui rijd, heeft onrechtstreeks ook wel een beetje een rol gespeeld. Het is een speciaal jaar."

"Als wereldkampioen rijd ik graag zoveel mogelijk in dat shirt. Dus mis ik liever ook de Tour de France niet. En die is vorig jaar een goede voorbereiding gebleken, toen richting het WK."