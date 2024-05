Jan Bakelants begrijpt Tadej Pogacar niet: "Dat was totaal overbodig"

Na een rustdag trekt de Giro d'Italia zich weer op gang. Analist Jan Bakelants wil wel nog even terugblikken op wat Tadej Pogacar zondag deed.

Jan Bakelants keek vreemd op toen Tadej Pogacar zondag in de finale Narvaez terug ging halen. “Dat was totaal overbodig. Was het 'payback time' omdat Narváez de eerste rit won? Dat lijkt me straf, want Pogacar heeft ondertussen al drie ritten gewonnen”, zegt Bakelants in Het Laatste Nieuws.

Voor Bakelants is dit een middenvinger richting INEOS Grenadiers. “Pogacar heeft geen vrienden nodig, hij is sterk genoeg, maar door dit soort acties gaat hij weinig bondgenoten overhouden op het moment dat hij een keer in de verdrukking zit.”

Pogacar had dat volgens Bakelants beter niet gedaan. “Het gevoel bij Ineos is nu dat hun coureur in het verlies is gereden door iemand die zelf niks te winnen had. Ik lees graag dat Pogacar het deed voor Molano, maar is Molano belangrijk genoeg om dit te doen?”

Voor Molano moest Pogacar dat niet doen, vindt Bakelants. “Ik snap dat je als kopman soms iets wil of moet terugdoen voor je belangrijke helpers, maar dan denk ik aan Wellens of Majka of Großschartner - de mannen die hem diep in de finale of in de bergen bijstaan. Molano? Het zou kunnen, maar ik vind dat Pogacar zich beter afzijdig had kunnen houden.”